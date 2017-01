Em uma tentativa de afagar prefeitos em meio à crise econômica e de construir uma agenda positiva para melhorar a própria imagem, o presidente Michel Temer entrega nesta segunda-feira (09), em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, 61 ambulâncias ao Rio Grande do Sul. A cerimônia começou por volta das 11h no Parque de Exposições Assis Brasil.

Os veículos serão distribuídos para 61 municípios gaúchos e fazem parte de um total de 340 ambulâncias a serem entregues a 19 Estados. O investimento total é de R$ 67,6 milhões. As novas unidades ajudarão na renovação da frota do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

“Uma das marcas do nosso governo é o diálogo, que nos permitiu aprovar matérias complicadas. Confio muito no aspecto federativo. A União será forte se os Estados e os municípios forem fortes”, declarou Temer durante seu discurso. Ele ressaltou a importância para os Estados da lei de repatriação de recursos mantidos no exterior e destacou o diálogo com os governadores. “Se adotamos um critério para partilhar a multa com os Estados, temos que fazer o mesmo com os municípios”, declarou sob aplausos.

“Nós temos uma visão democrática do mundo e para o País. Por isso, sabemos que para governar é preciso do Legislativo. O governo tem tido apoio extraordinário do Congresso Nacional”. O presidente também disse que é “uma satisfação vir ao Rio Grande do Sul, a terra dos pampas”.

Essa é a primeira visita oficial de Temer ao Estado desde que assumiu a Presidência da República. Ele chegou ao parque Assis Brasil acompanhado de ministros, entre eles Ricardo Barros, da Saúde, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. O governador José Ivo Sartori, secretários de Estado, deputados e prefeitos, entre eles o de Porto Alegre, Nelson Marchezan Junior, participam da solenidade.

Antes, Temer sobrevoou áreas inundadas nos municípios de Rolante e Riozinho. O rompimento de um açude na última quinta-feira (05), devido às fortes chuvas, deixou parte das cidades debaixo d’água.

Protesto

A Brigada Militar usou spray de pimenta para conter manifestantes que tentavam se aproximar do local onde Temer realiza a entrega das ambulâncias. Eles gritavam palavras de ordem contra o presidente e contra Sartori e queriam entrar no parque. A cerimônia é aberta somente para convidados e para a imprensa.

Os manifestantes também bloquearam a BR-116, em frente ao parque. Houve congestionamento e a situação ficou tensa no local. O trânsito foi liberado às 11h45min.

