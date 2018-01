Na próxima semana, decisão final sobre venda de estatais

O governo gaúcho promete encerrar na próxima semana a novela da privatização de estatais, em especial aquelas que dão prejuízo e exigem que todo o ano sejam aportados recursos dos contribuintes gaúchos para cobrir seus rombos. Na pauta, a votação das propostas de dispensa de plebiscito para a alienação do controle estatal na Sulgás, CEEE (Companhia estadual de Energia Elétrica) e CRM (Companhia Rio-grandense de Mineração). A Sulgás não é deficitária, mas o governo não dispõe de recursos para fazer os investimentos necessários na empresa. CEEE e CRM dão prejuízo todos os anos para os cofres públicos. Curiosamente, existem interessados em adquirir estas empresas, mas a oposição vem conseguindo sensibilizar deputados da base do governo, e os chamados independentes a votarem contra. Isso tem dificultado ao governo, obter os 33 votos necessários para a do plebiscito para a concretização desses negócios.

Adesão ao RRF

A proposta que será votada logo a seguir, autoriza a adesão do estado ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal) que permitirá repactuar a dívida com a União, com perdão de três anos para pagamento das parcelas de amortização..]

OAB examina publicidade dos advogados de Lula

O gigantesco banner publicitário com o logo do escritório Teixeira & Martins, colocado em destaque na entrevista coletiva dos advogados de Luis Inácio da Silva no Sheraton Hotel em Porto Alegre, logo após a condenação do réu na Operação Lava-Jato a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado vai merecer análise da Ordem dos Advogados do Brasil. O Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul analisa a prática de possível infração às regras que regulam a publicidade profissional de advogados.

Clóvis Rossi, na Folha de ontem

“É pura ‘fake news’ a teoria desenvolvida pelos hidrófobos do lulopetismo, acompanhados por alguns supostos intelectuais estrangeiros, de que a condenação de Lula foi uma conspiração das elites para afastar da eleição o campeão dos pobres. Lula, vendido como ‘pai dos pobres’, não tocou em um só fio de cabelo das elites brasileiras.”

IPTU garante salários em Porto Alegre

A safra do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) da capital gaúcha garantirá que os salários dos servidores municipais de Porto Alegre, referente ao mês de janeiro, sejam pagos integralmente na próxima quarta-feira, dia 31. A folha de pagamento dos servidores de Porto alegre chega a R$ 140 milhões por mês.

Sargento Flávia, ainda de relho na mão

A sargento PM Flávia Cristina Abreu, é uma das signatárias do documento que criou o grupo “Nova Política” formado por cidadãos de diversas agremiações politicas . Flavia se notabilizou ao afirmar que estava esperando em Porto Alegre na última quarta-feira, os simpatizantes do ex-presidente Lula que pretendessem fazer baderna, “com o relho na mão, uma coisa que a gente usa quando vagabundo vem tentar bater de frente”. O eficiente esquema de segurança montado pela segurança publica gaúcha acabou dispensando o relho da sargento.

