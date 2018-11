Na reta final do Brasileirão, o Grêmio enfrenta a Chapecoense neste domingo em Porto Alegre

O Grêmio enfrenta a Chapecoense na noite deste domingo (18), às 19h, na Arena, em Porto Alegre.

Mal desembarcaram no aeroporto Salgado Filho com o empate em 1 a 1 na última quinta (15) diante do São Paulo, os atletas já foram ao CT Luiz Carvalho se preparar para o compromisso deste domingo.

A delegação tricolor chegou à capital às 12h30min de sexta (16) e foi direto para o Centro de Treinamentos, onde os jogadores almoçaram. Depois aconteceu uma atividade dividida em dois grupos: na academia, fazendo fisioterapia e atividades de recuperação, aqueles atletas que atuaram no Morumbi. Em campo, os que não viajaram e os que não jogaram em São Paulo. Entre eles estava presente o lateral-direito Léo Moura, que foi coringa em um treino com dois times de sete jogadores cada e pode voltar à equipe contra os catarinenses.

Luan mais uma vez não foi a campo. O atacante ainda trabalha para se recuperar de uma fascite plantar e não deve ter condições de jogo, assim como Leonardo Gomes, que trabalhou separadamente. Para formar o time, Renato também depende das avaliações do zagueiro Paulo Miranda e do volante Maicon, que deixaram o gramado do Morumbi com dores musculares.

Com o empate de quinta-feira, o Grêmio se manteve no G4 da competição nacional com 59 pontos.

