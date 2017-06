Na SERGS, Luis Roberto Ponte quer debater temas relevantes relacionados ao desenvolvimento do Estado

O engenheiro Luis Roberto Ponte foi eleito, por unanimidade, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) para o biênio 2017/2019, tendo como vices o arquiteto José Guilherme Piccoli e o engenheiro Aloísio Milesi. Ponte sucederá, no cargo a Nelson Kalil Moussalle, que conclui mandato no período 2015/2017. A solenidade de posse será realizada durante almoço às 12h do próximo dia 19 de junho, no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre.

Luis Roberto Ponte assumirá a presidência da entidade dos profissionais da área tecnológica com a meta de resgatar seu papel como grande fórum de debates de temas relevantes relacionados com o desenvolvimento do Estado e com a realidade socioeconômica do País.

Fundada em 1930, a Sociedade de Engenharia teve atuação marcante na elaboração de estudos e nas discussões envolvendo iniciativas como a construção da freeway Porto Alegre/Osório e da Travessia do Guaíba, a implantação do Polo Petroquímico de Triunfo, a exploração das reservas carboníferas gaúchas e a criação de organismos como o Daer e a Cientec, entre muitas outras.

Aos 83 anos, Ponte leva para o comando da Sergs a experiência acumulada em décadas de vida pública e em entidades de classe. Foi deputado federal constituinte, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e secretário do Desenvolvimento do RS.

Diretor-presidente da Construtora Pelotense, de Porto Alegre, presidiu o Sinduscon-RS e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) tendo igualmente sido vice-presidente do Sistema Fiergs/Ciergs, entre outros cargos.

