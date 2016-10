Na sua quarta viagem internacional como presidente do Brasil, Temer participa da cúpula do Brics na Índia

O presidente da República, Michel Temer, fará nesta semana sua quarta viagem internacional desde que assumiu o cargo. Ele embarcará, na madrugada desta sexta-feira (14), para Goa (Índia), onde participará, nos dias 15 e 16, da cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Desde 31 de agosto, quando assumiu a Presidência em razão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Temer já viajou à China, onde participou da cúpula do G20; aos Estados Unidos, para a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidos); à Argentina e ao Paraguai, para se reunir com os presidentes dos dois países.

Pela programação, informada pela assessoria de imprensa da Presidência, além da cúpula do Brics, Temer se reunirá, no dia 17, com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Mesmo ainda sem confirmação oficial, a Secretaria de Imprensa já informou que há a previsão de a primeira-dama, Marcela Temer, compor a delegação brasileira. Embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela deverá fazer sua estreia em viagens internacionais oficiais e participar de um evento com as primeiras-damas dos países do Brics, na Índia.

Além de Temer e Marcela, a comitiva brasileira deverá ser composta pelos ministros José Serra (Relações Exteriores), Henrique Meirelles (Fazenda) e Marcos Pereira (Indústria, Comércio Exterior e Serviços) e pelo secretário do PPI (Programa de Parcerias e Investimentos), Moreira Franco. (AG)

