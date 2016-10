Na TV, Sandy dança funk e conta que pegou comida do chão durante a gravidez

Desafiada pelo marido, o músico Lucas Lima, Sandy dançou funk durante a sua participação no programa “Tamanho Família”, da TV Globo.

Sandy participou da atração ao lado da [fã e] apresentadora Fernanda Gentil. As duas levaram as suas respectivas famílias, responderam a algumas perguntas feitas por Márcio Garcia e tiveram que passar por brincadeiras e situações inusitadas.

“Acho que a gente deve ao Brasil, [precisamos] ver a Sandy dançando funk”, pediu o marido. Sem outra alternativa, mas bastante à vontade, Sandy subiu ao palco e revelou um bom gingado ao ritmo do pancadão carioca. “Jamais pensei em ver a Sandy dançando um funk e dançando bem”, avaliou Carlinhos de Jesus.

Em seguida, a filha de Xororó dançou ainda samba e lambada e cantou junto com o marido a música “Me Espera”.

Questionado sobre o período da gravidez, Lucas relatou um episódio inusitado ocorrido com a mulher, Sandy. “De todos os enjoos que eu já ouvi falar, o dela foi o mais top. A gente deu de presente para ela um pote de ganaxi [chocolate feito à base de biomassa, igualzinho brigadeiro]. Ela foi pegar na geladeira e aí caiu [no chão], quebrou o pote. Era o único. Imagina a cena de uma futura mãe de família, grávida, ajoelhada na cozinha, com a colher, tentando pegar o que não tinha caco de vidro”, relatou ele, sob gargalhadas.

Sandy acumula 26 anos de carreira – 17 deles ao lado do irmão Junior Lima -, entre a música e a televisão (onde atuou em séries e novelas da Globo).

Recentemente, ela lançou “Meu Canto”, um projeto mais intimista e o primeiro disco da cantora após o “boom” dos serviços de streaming.

