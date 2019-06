Na Venezuela, até vibrador é utilizado para comprar gasolina. Veja outros itens usados como moeda de troca

Motoristas venezuelanos só podem abastecer ou comprar 30 litros de gasolina por semana no país. O motivo do racionamento é devido ao produto ser o mais barato e com maior abundância na Venezuela. Mas, esse quadro está chegando ao fim com as sanções financeiras dos Estados Unidos a estatal petrolífera PDVSA.

Com a moeda em extrema desvalorização, a gasolina é praticamente dada aos venezuelanos. Para se ter noção, com US$ 1 (R$ 3,88) é possível comprar 600 milhões de litros do combustível, ou seja, um equivalente à 240 piscinas olímpicas.

As filas nos postos de combustíveis para abastecer se formam, e pessoas chegam a passar dias esperando para abastecer. Quando o posto já tem mais gasolina, os cidadãos venezuelanos são obrigados a procurar um novo posto, e enfrentar uma nova fila.

Humberto Trejo, de 60 anos, foi um dos venezuelanos que ficou na fila por quatro dias. Ele faleceu na segunda-feira (3) de infarto enquanto estava na fila, de acordo autoridades regionais.

Nos postos, qualquer objeto ou alimento pode ser usado para pagar pelo combustível. Em entrevista a BBC, um frentista venezuelano deu exemplos dos itens mais comuns e inusitados que são usados como moeda de troca. Entre eles, sacos de arroz, bolachas, caixas de banana, canetas, e até vibradores.

A explicação para isso é a alta desvalorização do produto e da moeda, o Bolívar, o que torna mais caro realizar uma refeição do que abastecer. Com um saco de arroz, no valor US$ 3,90, é possível comprar 223,2 milhões de litros de gasolina.

