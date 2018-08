Na véspera de sua estreia no Campeonato Italiano, Cristiano Ronaldo recebeu um “trote” dos companheiros

Os jogadores da Juventus estavam concentrados, nesta sexta-feira (17), para o jogo contra o Chievo, neste sábado (18), às 13h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Na véspera da estreia de Cristiano Ronaldo com a camisa da Juve no torneio, o português recebeu um “trote” dos companheiros e teve de cantar uma música.

Além de Cristiano, o alemão Emre Can, o português João Cancelo e os italianos Leonardo Bonnucci e Mattia Perín, novos reforços do clube italiano, também cantaram. O trote com os recém-contratados é comum na Europa. Até o goleiro Gianluigi Buffon, de 40 anos, passou pela brincadeira ao chegar no Paris Saint-Germain nesta temporada.

Novidades

Atual melhor jogador do mundo, o português chegou ao Calcio em julho, pouco depois da Copa do Mundo, para defender a Juventus. E o craque estará em campo logo no primeiro jogo do campeonato. A Juventus visita o Chievo tentando manter sua hegemonia no futebol italiano. A Velha Senhora venceu as últimas sete edições do Campeonato Italiano e é favorita para conquistar o oitavo Scudetto consecutivo. Para isso, a equipe terá outras novidades além de CR7.

Outras grandes mudanças na Juventus serão na defesa. Buffon, ídolo e capitão da equipe até a última temporada, foi para o PSG. Em seu lugar, o promissor Perin terá a responsabilidade de substituir um dos maiores goleiros da história. Já na zaga, Bonucci está de volta ao clube de Turim depois de uma temporada no Milan e retoma a parceria de sucesso com Chiellini, com quem forma dupla também na seleção italiana.

No ataque, apesar da saída de Higuaín na negociação por Bonucci, o técnico Massimiliano Allegri tem opções de sobra. O treinador conta com jogadores como Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Dybala, Cuadrado, Bernardeschi e Mandzukic, que tentam repetir o desempenho da última temporada, na qual foram o melhor ataque do Italiano.

Napoli

Depois de ficar no honroso segundo lugar em duas das últimas três edições do Italiano, o Napoli quer ir além nesta temporada e conta com novo técnico. Sob comando do multicampeão Carlo Ancelotti, o Napoli quer conquistar seu primeiro Scudetto desde 1990.

Para isso, a equipe manteve a base da equipe das últimas temporadas. Mesmo sem Jorginho, negociado com o Chelsea, o Napoli terá em campo nomes como Hamsik, Mertens e Insigne no comando do ataque. Na defesa, que também não deixa a desejar, Koulibaly, Maksimovic e Raúl Albiol prometem dar trabalho aos atacantes.

Roma

A capital da Itália também tem um time que promete brigar pelo título. No entanto, a Roma, semifinalista da Liga dos Campeões na última temporada, terá de superar as ausências de dois jogadores importantes na campanha da última temporada: Alisson e Nainggolan.

Alisson, goleiro titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, foi vendido ao Liverpool por 72,5 milhões de euros (cerca de R$ 324 milhões), o que o tornou o goleiro mais caro da história até a ida de Kepa ao Chelsea, por 80 milhões de euros. Já o meio-campista Nainggolan, que não defendeu a Bélgica no Mundial, foi para a Inter de Milão. No entanto, a vaga do belga será preenchida pelo argentino Javier Pastore, ex-PSG, principal reforço da equipe.

