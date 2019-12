Colunistas Na volta das férias, governador vai encontrar um novo piso do magistério

Por Flavio Pereira | 31 de dezembro de 2019

Governador Eduardo Leite encontrará um novo piso nacional do magistério,de 12,87% no seu retorno. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Mesmo em férias, o governador Eduardo Leite terá um preocupação adicional quando retornar ao trabalho. O Piso Nacional do Magistério, criação do então ministro da Educação Tarso Genro através da lei 11.738, 16 de julho de 2008, que mais tarde ele próprio, como governador, contestou no STF, continua trazendo dor de cabeça aos governantes. No caso do governo gaúcho, que conseguiu um congelamento de gastos,costurado a duras penas, este vê agora uma grave ameaça a essa meta. Governadores e prefeitos levaram um susto com o anúncio de um inesperado reajuste de 12,84% para o piso nacional do magistério. A proposta altera os números do Plano de Carreira do Magistério gaúcho que será votado no final de janeiro pela Assembleia Legislativa, e prevê o piso de R$ 2.557,74 para o inicio de carreira dos professores.

Como ficou o reajuste do piso

Os números que tiram o sono do governador,e dos prefeitos são estes: o piso nacional do magistério fixado pelo Ministério da Educação,passa dos atuais R$ 2.557,74 para R$ 2.886,15.

Para completar, uma greve dos professores

O governo gaúcho ainda enfrenta uma paralisação dos professores, que atinge pouco mais de uma centena de escolas desde o dia 18 de novembro. Os professores protestam contra o pacote de projetos que muda as carreiras do funcionalismo. Esse movimento compromete o final do ano letivo. O impasse está na decisão do governo de descontar do salario dos professores,os dias parados, com base em autorização judicial.

Assembleia da Famurs

A tradicional Assembleia de Verão da Famurs que será realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro em Capão da Canoa, vai incluir este tema, que não estava previsto na pauta inicial. O encontro vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, secretários e demais agentes municipais.

A posição da Confederação dos Municípios

O tema manteve o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o gaúcho Glademir Aroldi, em atividade intensa neste final de ano. Têm sido muitas as cobranças de prefeitos de todo o pais. Aroldi disse à coluna, que “se confirmado, o percentual de crescimento será 9,57% acima da inflação de novembro de 2019, que é de 3,27%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Com esse reajuste previsto, o impacto poderá chegar a R$ 8,7 bilhões aos Municípios brasileiros.”

Lata d’água na cabeça…

A popular marchinha carnavalesca da década de 40, retorna com força no Rio Grande do Sul. A letra dos compositores Luís Antônio e Jota Jr poderia ilustrar uma narrativa da falta de água que perdura há cerca de 20 anos no Bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Caminhões pipa e longas filas de moradores com latas e baldes mostram uma cena impensável na capital gaúcha às vésperas de 2020. Água é um problema também em Santa Maria,onde descobriu-se a bactéria da toxoplasmose no reservatório que atende à cidade.

