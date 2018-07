Na’amat Pioneiras de Porto Alegre realiza bazar anual beneficente

Data especial para encontrar amigos e familiares e também fazer o bem, o tradicional bazar anual beneficente, realizado pela Na’amat Pioneiras de Porto Alegre, acontece no 08 de julho, das 10h às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (R. Marquês do Herval, 280 – Moinhos de Vento). Com entrada franca, o evento é uma opção para quem deseja aproveitar o domingo de uma forma diferente, conhecer melhor a culinária e cultura judaica e também ajudar quem precisa.

Em sua 59ª edição, o bazar pretende arrecadar recursos que beneficiarão três instituições: Instituto do Câncer Infantil, Lar da Criança Anne Frank – creche em Viamão que atende crianças em vulnerabilidade social – e Damas de Caridade – instituição judaica que presta atendimento a pessoas da comunidade judaica de baixa renda.

Com cerca de 52 expositores, sendo que 12 são grupos de mulheres que fazem parte da Na’amat e estarão expondo seus trabalhos de artesanato e culinária judaica, o evento vai reunir diversas opções gastronômicas entre lanches, doces e almoço. Os visitantes também vão encontrar roupas feminina e infantil, bijuterias, joias, bolsas, sapatos, artesanato, artigos de cama e mesa, objetos de arte, decoração, artesanato, artigos judaicos e livros usados. A programação ainda inclui Espaço Kids e Juvenil e apresentação de danças.

Sobre Na’amat Pioneiras de Porto Alegre – grupo de aproximadamente 200 mulheres judias que buscam valorização feminina através do trabalho voluntário. Divididas em 19 grupos, ela se reúnem semanalmente ou quinzenalmente nas residências de suas integrantes a fim de planejar várias atividades de beneficência para a organização que ocorrem durante o ano. A diretoria é composta pela presidente Suzete Suslik Zylbersztejn e as vices presidentes Vera Schwarcz e Mylene Ryba Siegmann.

