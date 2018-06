Nacional Bela Vista promove a 13ª edição da Feira Sabores de Inverno em Porto Alegre

A 13ª edição da tradicional Feira Sabores de Inverno foi aberta oficialmente na noite de -feira (28) no supermercado Nacional Bela Vista, localizado na rua Carazinho, 788, em Porto Alegre. Com entrada gratuita, o evento recebe o público até o dia 15 de julho.

A feira funciona de terça-feira a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h, no estacionamento do supermercado. O evento apresenta as novidades do mercado de produtos típicos da estação e oferece degustações, palestras e harmonizações com nomes de destaque na enogastronomia.

Durante o evento, os consumidores podem adquirir vinhos, espumantes, azeites, queijos, massas, molhos, pães, chocolates, cafés, entre outros produtos, com preços especiais. Com a entrada do inverno, a rede Walmart espera um aumento de 15% nas vendas de vinhos e espumantes em relação ao mesmo período do ano passado.

