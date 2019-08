Nacional da Morfologia terá mais de 200 Cavalos Crioulos na Expointer

Com uma anatomia que combina força, beleza e resistência, a prova de Morfologia do Cavalo Crioulo promete exibir os melhores exemplares da raça na Expointer 2019. Ao todo, 232 animais participarão da Nacional da Morfologia no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), nos dias 26 e 27 de agosto. A seletiva para esse julgamento percorreu 19 cidades, distribuídas entre as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do país.

Para chegar ao resultado final da competição, os jurados irão observar, por exemplo, o perfil triangular da cabeça do animal, o tamanho das orelhas, o lombo, o dorso, a garupa, as angulações do corpo, o equilíbrio, a estrutura óssea e a musculatura. Por conta disso, o superintendente do Serviço de Registro Genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Frederico Araújo, organizadora do evento, destaca que a competição é uma oportunidade ímpar para os visitantes da feira agropecuária conhecerem e acompanharem a elite da raça em prova. “A Expointer é o palco máximo do cavalo crioulo. Será um evento de alto nível, sob a responsabilidade de julgamento de dois criadores muito expressivos e respeitados: Ciro Manoel do Canto Freitas e Mário Móglia Suñe”, adianta.

Os 232 animais selecionados para a etapa final da competição na Expointer foram escolhidos entre 1,3 mil que participaram de provas classificatórias, além do Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Na comparação ao ciclo da exposição morfológica realizado para a feira agropecuária do ano passado, houve um aumento de 28,5%, ou seja, 289 exemplares a mais.

Na pista, em Esteio, irão estrear 158 exemplares, entre 132 potrancos e potrancas. Independente do resultado final do julgamento, Araújo afirma que já há motivos para os criadores comemorarem. “Isso dará um tempero um pouco maior para esse evento, uma vez que irá ampliar a expectativa em relação aos nomes dos vencedores, além de confirmar o trabalho importante de renovação da raça crioula ano a ano. Será uma exposição da magnitude que a raça merece”, afirma.

Apenas 74 cavalos selecionados já participaram de edições anteriores da competição Morfológica na Expointer. As Cabanhas Basca, de Uruguaiana (RS) e Santa Fé, de Taquara (RS) classificaram o maior número de animais e participarão, cada uma, com dez exemplares.

Programação

26 de agosto de 2019 (Segunda-feira)

14h – Início Julgamento Morfológico – Expointer/2019

27 de agosto de 2019 (Terça-feira)

8h – Cont. julgamento Morfológico – Expointer/2019

14h – Cont. julgamento Morfológico – Expointer/2019

28 de agosto de 2019 (Quarta-feira)

8h – Cont. julgamento Morfológico – Expointer/2019

13h30min – Julgamento Morfológico (Campeonatos e Grandes Campeonatos) – Expointer/2019

