Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

A Prefeitura de Porto Alegre assina, nesta quarta-feira (18), cooperação técnica inédita com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) na área de Planejamento Urbano, com intermédio da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. A parceria viabilizará a revisão do Plano Diretor. O ato ocorre às 14h, no Salão Nobre do Paço dos Açorianos (Praça Montevidéu, 10).

