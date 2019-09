Nada combina mais com a sexta-feira 13 do que um bom filme de terror. Pensando nisso, Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Caderno 2, elaborou uma lista com algumas das maiores produções do gênero para assistir na sexta mais assustadora do mês.

Confira aqui os trailers e as sinopses:

Massacre da Serra Elétrica (1974)

Sinopse: Dois irmãos e três de seus amigos vão fazer uma visita ao túmulo de seu avô, no Texas, quando acabam sendo vítimas de um grupo de psicopatas canibais. Para sobreviver, eles precisarão enfrentar o terror causado por Leatherface e sua família.

Jogos Mortais (2004)

Sinopse: Dois estranhos acordam em uma sala sem se lembrar de como chegaram lá. Mas não demora muito até que ambos descubram que são peões em um jogo mortal articulado por um notório assassino em série.

A Tortura do Medo (1960)

Sinopse: Um jovem britânico obcecado em capturar as expressões do medo no rosto das pessoas, mata mulheres enquanto usa uma filmadora para gravar suas expressões mortais de terror.

Psicose (1960)

Sinopse: Ao desviar quarenta mil dólares de um cliente do seu chefe, uma jovem secretária de Phoenix foge e se hospeda em um motel remoto administrado por um homem que vive sob o forte domínio de sua mãe, sem saber o perigo que a cerca.

O Exorcista (1973)

Sinopse: Em Georgetown, Washington, quando uma adolescente de doze anos é possuída por uma entidade misteriosa, sua mãe se vê obrigada a procurar a ajuda de dois padres para salvar sua filha.

O Iluminado (1980)

Sinopse: Um homem e sua família são contratados para vigiar um hotel isolado nas montanhas durante o inverno, até que ele começa a ser influenciado por uma força sinistra e violenta. Enquanto isso, seu filho psíquico experimenta pressentimentos horríveis do passado e do futuro. Baseado na obra de Stephen King do mesmo nome.

A Bruxa de Blair (1999)

Sinopse: Três estudantes de cinema desaparecem logo depois de viajarem até uma floresta, em Maryland, para gravar um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair. Durante a busca, apenas as filmagens realizadas pelo trio são encontradas no local.

Os Inocentes (1961)

Sinopse: Uma jovem governanta inglesa fica encarregada pela guarda de dois irmãos logo após eles ficarem órfãos. Mas quando ambos começam a ser possuídos por antigos moradores da casa, ela fica convencida de que o local é assombrado.

O Filho de Chucky (2004)

Sinopse: Chucky e Tiffany são ressuscitados por seu filho inocente, Glen, e chegam até Hollywood, onde está em andamento um novo filme sobre Chucky, o boneco assassino. Não demora muito até o famoso casal começar a fazer novas vítimas – atitude que é fortemente repudiada pelo jovem Glen.

Deixe seu comentário: