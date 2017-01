Nada de pomadas e cremes: conheça os alimentos que protegem a pele

Neste verão, todo cuidado é necessário na hora de proteger a pele da radiação. Incluídos na alimentação regular, alguns alimentos considerados fotoprotetores podem reforçar a ação do filtro solar na prevenção de doenças como o câncer e o envelhecimento.

“A atuação de todo o grupo de alimentos fotoprotetores ocorre basicamente pela presença de diversas substâncias antioxidantes, que ajudam a proteger a pele da ação dos raios ultravioletas, minimizando os danos causados pelo excesso de radicais livres”, explica a nutricionista Gabriela Maia.

Segundo a também nutricionista Patrícia Cruz, após a ingestão e a absorção, os nutrientes agem de fora para dentro, atuando desde a camada mais profunda (derme) até a mais externa (epiderme) da pele. “O consumo deve ser diário. Alimentos fotoprotetores devem estar sempre à mesa, presentes em todas as refeições. As frutas in natura podem ser ingeridas no formato de sucos, saladas de frutas e até mesmo nas saladas verdes. Os peixes podem ser preparados no vapor e acompanhados de legumes e de verduras”, ensina Patrícia.

Protetor é importante

No entanto, os itens do hortifrúti não devem, jamais, substituir a aplicação do protetor solar. “O uso do filtro é a recomendação número um dada pelos dermatologistas para a prevenção do câncer. Os alimentos têm ação coadjuvante”, destaca Gabriela. (AG)

Conheça alguns alimentos importantes para a saúde da pele

Amêndoa: rica em vitamina E, um potente bloqueador da luz solar. A vitamina E é um antioxidante que ajuda a proteger as células contra a luz ultravioleta e outros fatores ambientais que geram radicais livres – em quantidades aumentadas levam ao envelhecimento precoce.

Cenoura e goiaba: fontes de betacaroteno, potente antioxidante precursor da vitamina A. O nutriente impede os danos dos radicais livres gerados pela exposição solar. A vitamina A ajuda a clarear a pele e previne o aparecimento de acne.

Cacau: contém flavonoides, antioxidantes capazes de melhorar a aparência de peles ásperas e de proteger contra os danos do Sol. Estudos recentes mostraram que o consumo diário de cacau melhora a pele em geral e promove maior resistência aos efeitos dos raios UV.

Semente de linhaça: seus ácidos graxos ômega-3 melhoram a aparência das manchas, ajudam a minimizar as linhas de expressão e promovem hidratação.

Espinafre: rico em ácido fólico, reforça a capacidade da pele de se renovar, prevenindo o envelhecimento.

Tomate: quando aquecido libera o licopeno, antioxidante que ajuda na eliminação dos radicais livres e previne o envelhecimento da pele causado pelos raios UV.

Castanha-do-pará: é rica em selênio, nutriente que ajuda a preservar a elastina, uma proteína que mantém a pele lisa e firme.

Peixes gordurosos: sardinha, salmão, anchovas, truta, ricos em ômega 3, combatem as rugas e têm vitamina D, ótima para ajudar na prevenção de olheiras.

