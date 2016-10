Nadador americano que inventou ter sido assaltado na Olimpíada do Rio tenta reconstruir sua imagem e pede a namorada em casamento

O nadador Ryan Lochte pediu a mão de sua namorada, a modelo Kayla Rae Reid, em casamento. Ele publicou uma foto beijando sua noiva no topo do Malibu Canyon, em Los Angeles (EUA). Um dos destaques da foto, no entanto, é o anel reluzente no dedo de Kayla. “Memórias para sempre”, escreveu Lochte na legenda.

O nadador foi destaque no noticiário internacional após inventar ter sido assaltado no período em que esteve no Rio de Janeiro por conta dos Jogos Olímpicos. Ele e mais alguns amigos foram curtir a noite carioca, causaram algumas confusões e disseram que haviam sido assaltados por policiais armados.

“Minha família disse: ‘Você não acha que é um pouco cedo demais?’ Eu falei: ‘Você pode colocar um tempo no amor? Você pode?’”, disse. “Quando eu percebi que ela era a mulher da minha vida foi quando ela ficou do meu lado ao passar por isso. Ela ainda me ama e ela ainda está lá comigo.”

