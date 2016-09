Nadador americano que mentiu na Olimpíada é alvo de protesto durante programa “Dança com as Estrelas” nos EUA

Duas pessoas foram presas na noite de segunda-feira em Los Angeles (EUA) após invadirem o palco durante a filmagem do programa “Dança com as Estrelas”, mais precisamente no momento em da apresentação do nadador americano Ryan Lochte.

Lochte criou grande polêmica durante a Olimpíada do Rio, no mês passado, ao relatar um falso assalto depois de se envolver em um confusão em um posto de gasolina da cidade.

A polícia de Los Angeles informou que os homens entraram no set de filmagens como membros normais da plateia, mas que depois exibiram roupas com slogans contra o nadador.

Os homens, que tiveram apenas as idades reveladas pela polícia – 40 e 48 anos -, foram presos por invasão de propriedade privada. Eles invadiram o palco no momento em que os jurados avaliavam o desempenho de Lochte e de sua parceira, a dançarina Cheryl Baker.

O nadador disse ter ficado “magoado” com o protesto.

“Muitos sentimentos estão passando pela minha cabeça agora”, disse.

Lochte caiu em desgraça nos EUA depois do incidente no Rio. Além de ter sido suspenso por 10 meses pelo Comitê Olímpico Americano, ele perdeu quatro patrocinadores, incluindo o principal deles, a marca de artigos esportivos Speedo.

Carrie Ann Inaba, uma das juradas do programa, escreveu em sua conta no Twitter que a invasão foi um “momento assustador”.

