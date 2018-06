O nadador francês Benoît Lecomte, de 51 anos, deu início nesta terça-feira (5) à maior viagem de sua vida para chamar a atenção do mundo para a poluição dos oceanos. Durante seis a oito meses, ele irá cruzar, nadando, o Oceano Pacífico: do Japão, onde a jornada teve início, à São Francisco, nos EUA. No caminho, Lecomte irá cruzar a “Grande Mancha de Lixo do Pacífico”.

