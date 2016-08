Nadador que inventou ter sido assaltado durante a Olimpíada no Rio é convidado para ser o garoto-propaganda de uma loja de brinquedos sexuais

Uma fabricante de brinquedos sexuais resolveu oferecer patrocínio ao medalhista olímpico Ryan Lochte em troca de sua imagem em propagandas. Para representar um robô que simula masturbação foi oferecido a Lochte 10 mil dólares (cerca de 32 mil reais).

“São necessários anos de dedicação para ganhar uma medalha olímpica, imagina 12. Vejo nele [em Lochte] as qualidades do nosso produto. Eu o perdoo e quero pô-lo diante dos homens que admiram o campeão que ele é para promover o campeão dos aparelhos de masturbação”, declarou Brian Sloan, um dos criadores do robô Autoblow2+.

Lochte perdeu o patrocínio de grandes marcas após a mentira contada durante os Jogos Olímpicos, entre ela Speedo e Ralph Lauren.

