Rafael Nadal se sagrou campeão de Roland Garros neste domingo (11). Com um jogo impecável e sem erros, o espanhol atropelou o suíço Stan Wawrinka, que não estava em um dia bom, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/1. Com isso, Nadal chegou ao décimo título do Grand Slam de Paris e é o maior vencedor do torneio, na era aberta.

É a terceira vez que Nadal conquista Roland Garros sem perder sequer um set. O espanhol tinha realizado esse feito em 2008 e 2010.

Dez vezes campeão em Roland Garros, Nadal não vencia o Grand Slam desde 2014, quando encerrou uma série de cinco títulos consecutivos no torneio. O espanhol foi eliminado nas quartas de final em 2015 e abandonou o torneio na terceira rodada em 2016.

Desde modo, Nadal se tornou o maior vencedor disparado na era aberta de Roland Garros. Está à frente de Borg (seis títulos), Guga, Ivan Lendl e Mats Wilander (três).

O espanhol tem cinco títulos de Grand Slams fora de Roland Garros: dois em Wimbledon, em 2008 e 2010, dois no US Open, em 2010 e 2013, e um no Australian Open, em 2009. Com o troféu em Roland Garros neste ano, o tenista tem dois terços de suas taças de torneios do tipo conquistadas na França.

Primeiro set

O primeiro set começou muito concorrido. A primeira chance de break-point veio com Nadal em um game longo de mais de sete minutos e quatro oportunidades, mas Wawrinka segurou e conseguiu confirmar o serviço: 2-2.

No sexto game, o espanhol teve novamente a chance de quebrar o saque do adversário: triplo break-point. Wawrinka salvou o primeiro, mas em seguida errou e deu a vantagem a Rafael Nadal: 4-2.

Em mais um serviço do suíço, Nadal lutou para fechar o primeiro set com mais uma quebra. O espanhol teve o set point e Wawrinka começou a forçar para continuar vivo, mas mandou uma bola fora, deixando o adversário com um pé à frente na briga pelo título.

Stan ganhou apenas 50% dos pontos em que acertou o primeiro saque e já fez 17 erros não forçados.

A segunda etapa começou parecida com o final do primeiro set. Wawrinka seguiu errando e sofreu uma quebra logo no seu primeiro serviço, ao contrário do adversário que estava muito bem em quadra. Vantagem de 3-0 para Nadal, que teve sua confiança aumentada.

Com desvantagem considerável no marcador, Wawrinka tentou mudar sua estratégia e passou a ficar mais próximo à rede para evitar as bolas longas de fundo de quadra que estavam lhe dando dor de cabeça.

Nadal estava muito bem, e Wawrinka errando muito. O suíço ainda teve a chance de deixar o jogo disputado, mas as falhas o impediram e ele até destruiu sua raquete. Com essa composição, o espanhol cresceu ainda mais na partida e fechou o segundo set por 6-3.

Nadal começou o terceiro set da partida com três chances de quebra. Wawrinka salvou a primeira tentativa do espanhol, mas na segunda oportunidade o espanhol não perdoou.

Com o tenista espanhol sacando no quarto game, Wawrinka tentou a quebra para se manter vivo na briga pelo título, teve três chances de break-points, mas desperdiçou todas e Nadal confirmou o serviço.

Ninguém segura Nadal, muito menos Wawrinka. No quinto game, o espanhol estava prestes a conseguir mais uma quebra, mas o suíço se manteve firme, pediu ajuda da torcida e se segurou. Apesar disso, o número quatro do mundo foi impecável e conquistou a vantagem: 4-1.

O sexto game foi de serviço de Nadal, que não deu chances a Wawrinka e já partiu para uma próxima quebra. No sétimo game, então, o espanhol chegou ao duplo match-point e foi campeão. (Folhapress)

