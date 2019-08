Najila Trindade lamenta arquivamento: “Palavra do Neymar vale mais que a minha”

Após o anúncio do arquivamento do inquérito do caso envolvendo o jogador de futebol Neymar e a modelo Najila Trindade, ela lamentou a decisão da Justiça. Em uma entrevista, no 11º Distrito Policial de São Paulo, a modelo disse acreditar que a palavra do jogador valeria mais. “Eu acho normal, porque a palavra dele (Neymar) vale mais que a minha. É o caso de um jogador e eu sou só uma pessoa de família humilde. É muito mais fácil arquivar o caso do que ir atrás da verdade”, lamentou Najila, criticando diretamente a decisão de não indiciar o atleta.

Najila ainda explicou que as cenas do vídeo em que ela agride o jogador aconteceram porque ela imaginava que não haveria justiça no caso. “Foi uma explosão ali, porque no fundo eu sabia que não haveria justiça para ele, uma questão de honra também. Falei, cara, não vai ter justiça, mas vou fazer a minha”, afirmou Najila.

A decisão da Justiça

O Ministério Público de São Paulo pediu, na última quinta-feira (8), o arquivamento do inquérito que investiga a acusação de estupro feita pela modelo Najila contra o jogador Neymar.

As promotoras Flávia Merlini e Estefânia Paulin, da promotoria de Justiça e enfrentamento à violência doméstica, concluíram que não houve provas concretas de que o jogador Neymar estuprou e agrediu a modelo Najila Trindade.

Relembre o caso

O jogador Neymar foi acusado de estupro pela modelo Najila após os dois se encontrarem em um hotel, em Paris. O encontro aconteceu no dia 15 de maio. No dia 31, já no Brasil, Najila registrou um boletim de ocorrência contra o jogador, alegando que teria sido estuprada e agredida pelo atleta.

