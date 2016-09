Namorada de Ana Carolina, a atriz Letícia Lima assiste ao show da cantora e Seu Jorge na primeira fila

Letícia Lima acompanhou da primeira fila o show de Ana Carolina e Seu Jorge, em uma casa de espetáculos de São Paulo, na noite deste domingo.

O romance entre a atriz e a cantora se tornou público quando elas foram vistas se beijando em um camarote no Carnaval deste ano. Apesar do flagrante no Carnaval, é raro ver Letícia e Ana Carolina juntas em um evento.

Letícia Lima é atriz. Ela interpretou a personagem Alison na novela “A Regra do Jogo” e já foi casada com Ian SBF, um dos criadores do “Porta dos Fundos”. Atualmente, Letícia está participando da “Dança dos Famosos” no “Domingão do Faustão”. (AD)

