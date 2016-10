Namorada de Fernanda Gentil é jornalista e trabalhou no Palácio Piratini em Porto Alegre, chefiando a comunicação digital

Fernanda Gentil, 29 anos, surpreendeu os fãs ao assumir recentemente o namoro com a jornalista Priscila Montandon, 34. A eleita, que mora em Porto Alegre, tem um currículo invejável: já trabalhou no Palácio Piratini chefiando a comunicação digital do governo do Estado.

Formada em jornalismo pela Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Priscila comandava, até o mês passado, o conteúdo e o funcionamento das redes sociais do governo.

Assim como a namorada, Priscila, que é natural de Uberlândia (MG), é fã de esporte. Mas nas redes sociais, além de demonstrar sua torcida pelo Atlético Mineiro, ela se posiciona contra a homofobia. “Vendo aqui o ‘Profissão Repórter’ sobre homofobia. Gente, como o amor entre duas pessoas pode incomodar uma terceira? Como? A pessoa tem que ser muito doente para querer legislar sobre isso… Pelo amor de Jeová”, publicou em junho.

Priscila usou o Twitter para se manifestar após a repercussão do relacionamento com a global: “Tô bem, tô viva”.

Global desabafa.

Ao assumir o namoro com Priscila, Fernanda, que é considerada uma das apresentadoras mais belas da atualidade, declarou: “Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz”. As duas estão juntas há três meses e recentemente estiveram na Grécia.

Fernanda também usou seu perfil no Facebook para um longo desabafo. No texto, a apresentadora relatou como foi seu dia a partir do momento em que assumiu publicamente o seu novo relacionamento.

“Um minuto para esse dia acabar…. Ufa! Hoje acordei cedo, li umas coisas sobre mim e por um segundo achei que o mundo tinha acabado. Aí olhei pro céu e vi que as nuvens ainda estavam lá. […] Conferi meu pulso: pulsando”, declarou a loira, que recebeu apoio dos fãs nas redes sociais.

Esse é o primeiro relacionamento que Fernanda assume desde o fim do casamento com o empresário Matheus Braga, em abril deste ano. Eles ficaram juntos por mais de 15 anos e são pais de Gabriel, de 1 ano. Ela também cria o afilhado Lucas, 8, desde o primeiro ano de idade dele.

