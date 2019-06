Namorada de Gabriel Diniz volta às redes sociais após morte do cantor: “Conseguindo assimilar aos poucos”

RedeTV!

Quatro dias após a morte de Gabriel Diniz, a namorada do cantor do hit ‘Jenifer’ voltou ao Instagram. No Stories, Karoline Calheiros contou que está tentando seguir em frente com a alegria que o companheiro sempre demonstrou em vida.

“Oi, meus queridos. Passando para dizer que está tudo bem, estou, aos poucos, conseguindo assimilar o que aconteceu para prosseguir a vida. Nossa família está reunida em um momento só nosso, estamos bem na medida do possível, pois Gabriel não gosta de tristeza”, escreveu.

Em seguida, agradeceu o carinho dos fãs de Gabriel. “Estamos sempre em oração e sabendo que Deus está nos confortando nesse momento, ao lado do nosso anjo que agora nos olha lá de cima. Obrigada por tantas mensagens de carinho e tanto apoio. Fiquem bem também. Em breve nos falamos melhor. Amo vocês”, completou.

Abatida, Karoline ficou ao lado do caixão do cantor durante todo o velório, na terça-feira (28). A missa de sétimo dia será realizada no domingo (2), às 14h, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB).

