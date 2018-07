A 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro negou o pedido de liberdade provisória para Renata Cirne, 19 anos, namorada do médico Denis “Doutor Bumbum” Furtado. A jovem está presa desde terça-feira, por suspeita de colaboração no procedimento estético que no dia 15 deste mês resultou na morte da bancária Lilian Calixto.

Deixe seu comentário: