Namorada de Usain Bolt posta mensagem sobre tristeza e autocontrole após noitada do atleta com mulheres

Usain Bolt está curtindo a vida adoidado, mas sua namorada, Kasi Bennett, parece não estar gostando nada das fugidas do atleta. Na tarde deste sábado, a modelo usou seu Twitter para compartilhar mensagens sobre seu estado emocional.

Kasi replicou uma mensagem que brincava sobre tristeza: “Quando todo mundo está se divertindo, mas você prefere ficar em casa twittando piadas sobre sua depressão”.

Na madrugada da última quarta-feira, Bolt passou a noite com oito acompanhantes num hotel de Londres, na Inglaterra. Na semana anterior, o esportista foi fotografado com a brasileira Jady Duarte. Após a repercussão das imagens, Bennett postou na web: “#SelfControl (Autocontrole, em tradução livre do inglês)”.

Em seguida, em resposta a um seguidor que pedia que ela mantivesse a calma, Kasi disparou: “Não é fácil”.

A modelo, a quem Usain se refere como sua “primeira-dama”, anteriormente também havia curtido um tweet que dizia: “Você trocou sua vida com uma deusa para uma aventura de uma noite com alguém que nunca vai se aproximar”. A frase veio depois de Usain aparecer em registros com a brasileira Jady, agora Jady Bolt.

A irmã do atleta, Christine Bolt, afirmou à imprensa internacional que acredita que Kasi Bennett e Usain Bolt vão permanecer juntos.

