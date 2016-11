Namorada de Ximbinha, Karen Kethlen acumula dívidas de mais de 50 mil reais

Como já se sabe, Ximbinha agora com X leva à frente, porém, ainda às escondidas, seu romance com a microempresária Karen Kethlen Fernandes, pivô de sua separação com Joelma. Os dois apareceram recentemente numa foto maior curtindo um passeio de lancha em Belém, no Pará.

Só que nem tudo é festa na vida do guitarrista e da saradona. Assim como o namorado, Karen acumulou dívidas nos últimos cinco anos. No total, a dona do coração de Ximbinha deve na praça cerca de R$ 56 mil, entre empréstimos e falta de pagamento de algumas contas.

Ela é dona de uma loja de suprimentos esportivos. Ximbinha também não está numa maré favorável. Até o início do ano ele estava inadimplente em mais de R$ 500 mil.

Comentários