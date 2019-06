Namorada do ator de Chiquititas que foi assassinado pede proteção contra o próprio pai dela

O advogado Eliton Lima dos Santos disse nesta quinta-feira (13), que irá solicitar à Justiça uma medida protetiva contra o suspeito de matar a tiros o ator Rafael Henrique Miguel, 22 anos, e os pais dele, domingo (9), no bairro Pedreira (zona sul). A solicitação também será feita contra o irmão do acusado, que não teve a identidade informada. A medida, caso aceita, irá proibir que os dois irmãos se aproximem de Isabela Tibcherani Matias, 18 anos, filha do suspeito pelo triplo homicídio, da mulher dele, Vanessa Tibcherani de Camargo, 39, e de seu outro filho, de 13 anos. As informações são do portal UOL.

Paulo Cupertino Matias, 48, que está foragido, é acusado de matar a tiros o ator e seus pais, Miriam Selma Miguel, 50, e João Alcisio Miguel, 52, no momento em que eles chegaram em frente à casa da namorada do artista, filha do acusado, acompanhados da jovem. O motivo seria ciúmes.

Em depoimento à polícia, na segunda-feira (10), Vanessa disse que Matias a agredia constantemente, além de bater na filha, que namorava o ator assassinado, e em seu outro filho.

Nesta quarta-feira (12), a Justiça decretou a prisão temporária, por 30 dias, do comerciante acusado pelo triplo assassinato. Segundo a juíza Débora Faltarone, os três homicídios foram dolosos (com intenção de matar) e hediondos, pelo fato de, “em tese”, terem sido por motivo torpe e que dificultou a defesa das três vítimas.

“Ademais, a narrativa dos fatos demonstra a gravidade dos crimes e a acentuada periculosidade do investigado que, após o cometimento do crime, empreendeu fuga, estando desaparecido desde então”, diz trecho da decisão judicial.

A reportagem apurou que Matias foi indiciado por nove crimes nos anos 1990. Segundo a SAP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), Matias cumpriu pena, por assalto a um carro forte entre setembro de 1993 e dezembro de 1994.

Fama

O ator Rafael Henrique Miguel, que foi o personagem Paçoca, da novela infantil “Chiquititas”, do SBT, participou de novelas da TV Globo e ganhou fama por causa de um comercial em que aparecia brigando com a mãe para comer brócolis.

Arma e violência

Em depoimento na segunda-feira (10), Isabela Tibcherani Matias afirmou que o pai mantinha uma arma de fogo em casa há anos. Ela também afirmou que o acusado descobriu o namoro, em 2018, após ler trocas de mensagens entre o casal.

Em depoimento nesta terça-feira (11), uma policial militar, que chegou ao local do crime logo em seguida aos assassinatos, afirmou ter encontrado projéteis de pistola, calibre 380, ao lado dos corpos.

Isabela falou ainda à polícia que o pai proibiu o relacionamento, alegando que o ator não era “uma pessoa de bem” apesar de “nunca ter conhecido ele pessoalmente”.

Em seguida, segundo a polícia, Matias fugiu em um Volkswagen Up! vermelho, com placas clonadas, que foi

encontrado nesta terça. Não foi informado se objetos que possam ajudar na investigação foram encontrados no veículo.

A reportagem apurou que Matias conta com uma extensa ficha criminal. Ele foi indiciado por nove crimes, ocorridos entre 1990 e 1999.

Segundo a SAP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), Matias cumpriu pena, por assalto a um carro forte, na Penitenciária de São Vicente (65 km de SP), entre setembro de 1993 e dezembro de 1994.

Deixe seu comentário: