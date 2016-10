Namorado de Camila Pitanga se muda para casa da atriz

Igor Angelkorte apressou os planos e se mudou para a casa da namorada, a atriz Camila Pitanga. O ator morava em um apartamento em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, e agora está vivendo no Jardim Botânico. É o que informou o jornalista Leo Dias, na tarde desta sexta-feira (7).

Na época em que ainda interpretava a personagem Maria Tereza na novela “Velho Chico”, Camila já havia falado da vontade de subir no altar e oficializar a união com Igor. “Penso nisso, sim, mas no momento minhas forças estão voltadas para a Maria Tereza”, disse ela na época. Além disso, a filha de Antônio Pitanga, que exibe fios bem mais curtinhos durante as férias, ressalta a vontade de ser mãe: “Quero, não. Vou ter. Já estou com 38 anos, não posso demorar muito”.

Juntos há quase um ano, os dois já passaram momentos bons e difíceis juntos, como sua ida para Sergipe para consolar a namorada pela morte do ator Domingos Montagner, que se afogou nas águas do rio São Francisco, e a ida ao velório para darem seu último adeus.

Com isso, o relacionamento se mantém cada vez mais firme e as declarações nas redes sociais só aumentam e ele afirma que o assédio em torno do romance não o incomoda. “Quando você está amando, fica querendo dividir isso com o mundo. Somos duas pessoas públicas, mas tentamos não ver o que estão falando da gente ou tal foto que tiraram”, comentou o artista.

