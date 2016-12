Namorado de George Michael diz que encontrou cantor morto na cama

“É com grande tristeza que podemos confirmar que o nosso amado filho, irmão e amigo George faleceu pacificamente em casa durante o período de Natal”, disse Lippman, em um comunicado. “A família gostaria de pedir que a sua privacidade seja respeitada neste momento difícil e emocional.”

Trajetória

Em quase 40 anos de carreira, Michael vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Sua popularidade nos anos 1980, com a dupla Wham!, e 1990, já em carreira solo, se traduziu em vários prêmios, entre eles três Brit, um MTV e oito indicações ao Grammy, ganhando duas vezes. O cantor é considerado o artista britânico mais reproduzido nas rádios até 2004. Em 1991, ele se apresentou na segunda edição do Rock in Rio, no Maracanã.