Uma mulher foi morta com golpes de facão em Caxias do Sul, na Serra gaúcha. De acordo com a delegada da Polícia Civil Carla Zanetti, a vítima foi identificada como Andressa Maria Suzin Ferreira, 24 anos. O principal suspeito do feminicídio, cometido na noite do último domingo, é um homem de 39 anos, namorado de Andressa.

