Namorado mata jovem e avisa a família dela através de uma mensagem no WhatsApp

Uma mulher de 27 anos foi assassinada a tiros dentro de casa. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, que, segundo a Polícia Civil, confessou o crime no grupo da família da mulher no WhatsApp.

Os policiais foram acionados após vizinhos ouvirem o barulho dos disparos. Ao chegar ao local, eles encontraram a vítima caída no chão ensaguentada. As autoridades informaram que o namorado confessou a morte em uma mensagem de áudio, enviada para um grupo da família da vítima. Na gravação, o homem disse que tinha atirado nela e pediu perdão aos familiares da mulher.

O principal suspeito do assassinato já foi condenado a três anos de prisão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. A polícia ainda não sabe a justificativa do crime e o paradeiro do homem. (AG)

Comentários