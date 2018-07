Nanda Costa escondeu namoro com Lan Lanh por profissão: “Ser atriz não é fácil”

Nanda Costa já não esconde mais seu amor por Lan Lanh, com quem assumiu publicamente o namoro em junho deste ano. Em entrevista à revista “Marie Claire”, a artista explicou o motivo de ter esperado por algum tempo para anunciar o relacionamento das duas. “Estamos juntas há quatro anos e meio. Por que contar só agora? Amo minha profissão, mas ser atriz não é fácil, o ônus é do tamanho do bônus. Mas uma hora as pessoas sabem, aí tem a fofoca, os paparazzi. E agora é um momento especial. Nunca falamos tanto em representatividade”, afirmou Nanda, que tem a companhia da percussionista para praticar exercícios físicos.

Papel em novela

Outro fator importante para a decisão de Nanda Costa em revelar o namoro com Lan Lanh foi seu atual trabalho: na trama das nove da Rede Globo, ela interpreta Maura, uma policial que vive conflitos familiares por namorar Selma (Carol Fazu). “Tô com essa personagem que se assumiu lésbica e comecei a receber mensagens de mulheres contando como isso as ajudou a revelar para a família, aos amigos. Então, decidi postar aquela foto com a legenda: ‘Mais um 12/6 com ela’. Querendo dizer: ‘Não é de hoje'”, falou ela.

Incentivo

O interesse de Nanda Costa pela namorada, com quem criou uma música contra a homofobia, surgiu bem antes de as duas começarem a namorar. “Vi a Lan pela primeira vez enquanto almoçava com uns amigos aqui na Gávea. Só tinha ficado com uma menina e não tinha contado pra ninguém. Era delicado. Ela estava com um fone, ouvindo música. Quando passou por mim, falei: ‘Caraca!’. E um dos amigos perguntou: ‘Que foi?’. E eu: ‘Acho que gosto de meninas também. E se fosse pra escolher alguém pra namorar, escolho essa aí, ó’. Na época, ela estava casada, nada aconteceu”, contou. “Anos se passaram e um dia, fazendo uma novela com o [autor] João Emanuel, ele perguntou: ‘Conhece a Lan Lanh? Vocês têm a ver!’. Tinha vivido uma desilusão amorosa e fui jantar com uma amiga que falou: ‘Não fica mal. Tem tanta mulher legal, por exemplo, a Lan Lanh acabou de separar”, disse a artista.

Por telefone

Nanda Costa ainda revelou como foi seu primeiro – e inusitado – encontro com Lan Lanh. “Estava procurando apê, e vim a um prédio na Gávea, quando vi a Lan na janela. Pensei: ‘Caral**, ela mora aqui, vou mudar pra cá’ (gargalhadas). Nos cumprimentamos e ela me chamou pra um café. Vim na casa dela, as duas nervosas. Sentei na mesa e ela disse: ‘Passei um café. Você vai mudar pra cá?’. Eu, gaguejando, disse que não sabia. Com frio na barriga! E aí ela foi me mostrar o lixo, contar que o prédio reciclava. Já rimos muito disso, ela diz: ‘Que loucura, no nosso primeiro encontro não sabia o que falar, fui te mostrar o lixo!’. Fui pra Paraty, fiquei morrendo de saudades e trocamos mensagens. Começou a rolar por telefone”, revelou, sobre o início de seu relacionamento com a percussionista em quem fez carinho após jantar no Rio de Janeiro.

