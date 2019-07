Não conseguiu ingresso para show de Sandy e Junior em Porto Alegre? Calma, novos lotes de ingressos estão disponíveis!

Já que a esperança é a última que morre, caso você ainda não tenha adquirido ingresso para o show da dupla Sandy e Junior em Porto Alegre, ainda há chances de realizar este sonho! Novos lotes foram abertos e ainda há bilhetes à venda para alguns setores.

Depois de passarem por diversos estados, os irmãos desembarcam na capital no dia 21 de setembro para fazer uma apresentação na Arena do Grêmio. A turnê começou nesse mês e já esteve em Recife, Salvador, Fortaleza e Brasília.

Os ingressos para a apresentação haviam se esgotado no dia 5 de abril, data em que foi aberta a venda para o público em geral. Com a liberação dos novos lotes, restam lugares na pista. Os valores variam de R$ 260,00 a R$ 480,00, com possibilidade de meia-entrada.

