Não dá para abrir mão

O melhor momento para conferir a elaboração do orçamento estadual é agora. Sem a participação, fica tudo nas mãos dos técnicos da Secretaria do Planejamento. A partir de agosto, quando o Executivo repassará o texto ao Legislativo, será tarde. A sociedade, que paga impostos, precisa intervir e orientar os gastos públicos e a qualidade das despesas. Só não faz porque não quer.

Outra tentativa

Pela terceira vez, desde , a Casa Civil do Palácio Piratini toma a iniciativa de se aproximar da Assembleia Legislativa. Todas as segundas-feiras se reunirá com chefes de gabinetes e assessores de Comunicação dos deputados da base aliada para repassar informações. Uma das reclamações dos parlamentares é que nem eles sabem das ações do governo em suas regiões eleitorais.

Instrumento de segurança

A função primeira dos parlamentares é defender o cidadão perante o Estado. Pressupõe foco na fiscalização permanente dos fatos. O cumprimento dos limites orçamentários é a maior garantia que o Congresso pode oferecer à sociedade de que o Executivo não vai se exceder.

Novos dirigentes

Às 15h de , Desembargadores Federais assumem cargos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: Thompson Flores na Presidência; Maria de Fátima Freitas Labarrère na Vice-Presidência e Ricardo Teixeira do Valle Pereira como Corregedor Regional.

Ensinamento

O professor e senador Cristovam Buarque conhece e tem razão: “Os golpes não nascem nas cabeças maquiavélicas dos candidatos a ditadores, mas nas pernas trôpegas de governantes democratas que não cumprem os compromissos assumidos nas eleições. Quando a democracia não atende as aspirações da nação e do povo, seus governantes cansam, e os golpistas se apresentam como alternativa.”

Governos só complicam

A previdência urbana é superavitária. Como a maior parte das aposentadorias rurais é de pessoas que não contribuíram, esses gastos deveriam ser tratados como assistência social e deslocados para outro ministério. A medida deixaria o caixa da previdência mais equilibrado. Mais claro do que isso, impossível.

Polêmica

Leitores debatem sobre a necessidade do programa de rádio A Voz do Brasil em rede nacional. Alguns defendem a permanência pelo cará noticioso. Almiro José Toledo alega que as emissoras deveriam a liberdade de flexibilizar o horário. Pergunta também: se é tão bom, por que se torna obrigatório?

Há 125 anos

A , Porto Alegre foi bombardeada pela canhoneira Marajó, que navegou entre a ponta do Gasômetro até a altura da rua Marechal Floriano, disparando centenas de tiros. Atingiram a Catedral, o Theatro São Pedro, a Igreja das Dores, a Secretaria da Fazenda e o Mercado Público. Os tripulantes se rebelaram com a volta de Júlio de Castilhos ao poder, com o fim do governicho. Morreu um soldado.

Antiga lentidão

A pouca consideração do governo federal com os Estados começa no calote da Lei Kandir e segue com o atraso de auxílio às populações atingidas pelas enchentes.

Saber administrar

A Pampa Energia, de Marcelo Mindlin, comprou as operações da Petrobras na Argentina. O faturamento anual saltou de 2 bilhões para 5 bilhões de dólares em um ano.

Impunidade

Os 50 mil homicídios por ano tornaram o Brasil o segundo país mais violento do mundo em números absolutos. Apenas 8 por cento dos casos são esclarecidos.

Silêncio

Não se tem mais ouvido falar em controle social da mídia.

Desistência

A 23 de junho do ano passado, após plebiscito acirrado, o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia, bloco que integrava desde 1973.

Mudou

Até pouco tempo, o sistema punitivo no país era uma rede de pescar que fazia mágica: pegava peixes pequenos e deixava escapar os grandes.

Comentários