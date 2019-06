Não deixe o frio te dominar. Movimente-se

O hábito regular de exercícios aumenta a resistência e ajuda a prevenir e aliviar dores nos ossos e nas articulações causadas pela compressão vascular (diminuição do fluxo de sangue nos vasos do corpo) – problema comum no inverno. No entanto, a queda da temperatura faz com que muitos desistam das academias, caminhadas, corridas ou qualquer outra atividade física.

Não deixe a indisposição tomar conta! Por mais que seja um pouco difícil tomar a iniciativa e se exercitar no frio, é fundamental fazer um esforço. Basta alguns minutos para se acostumar e a sensação de bem-estar no final comprova que a atitude sempre vale a pena.

Aliado a isso, outros fatores demonstram a importância de movimentar-se no inverno. O fato de as pessoas, muitas vezes, permanecerem encolhidas nas baixas temperaturas pode afetar e tencionar músculos e nervos. Com isso, algumas partes do corpo ficam mais doloridas. Além disso, este hábito pode afetar a postura e provocar dores na coluna. Nas articulações, o líquido sinovial (um dos elementos que formam o Sistema Locomotor, junto com os ossos, músculos, ligamentos e articulações) fica mais encorpado com o esfriamento do corpo e pode também causar problemas. Apesar de haver poucos estudos sobre o impacto da baixa temperatura no organismo, o inverno é uma época do ano em que recebemos muitas queixas de desconforto nos ossos, articulações e músculos. Os exercícios são essenciais para prevenir ou aliviar essas tensões.

Os músculos e articulações frequentemente parados provocam aumento nos sintomas de muitos problemas de saúde, pela perda de flexibilidade. Por isso, reforçamos a orientação de manter a prática exercícios físicos em todas as estações do ano. Alongamento diário e caminhadas também são importantes, pois são complementares e recomendadas para a maioria das pessoas, em qualquer idade. Também ajudam a destravar ossos, músculos e nervos, para que o sistema locomotor funcione plenamente e com facilidade. Os exercícios de alongamento são simples e podem ser praticados em qualquer lugar.

Quanto à caminhada, são necessários alguns cuidados. É importante saber que a respiração se altera durante esta atividade no inverno, porque o ar gelado entra pelo nariz e se choca com a temperatura interna do corpo. Além disso, ficamos mais vulneráveis a lesões musculares e a outras doenças, como gripes e resfriados.

Por fim, é essencial esclarecer que as pessoas que continuam praticando atividades físicas no inverno também obtêm outros benefícios como a melhora do apetite e do sono, além de apresentar menos riscos de desenvolver diversos tipos de problemas de saúde.

