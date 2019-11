Política “Não descansaremos enquanto todo país irmão não respirar democracia”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2019

A fala de Bolsonaro durou quase sete minutos e lembrou muito seus discursos de campanha Foto: Marcos Corrêa/PR Bolsonaro (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

Em discurso, neste sábado (30), na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o País não descansará “enquanto países irmãos não respirarem democracia e liberdade”.

A fala de Bolsonaro durou quase sete minutos e lembrou muito seus discursos de campanha. O presidente voltou a citar o atentado sofrido em Juiz de Fora em setembro do ano passado e disse que o País está mudando, mas que ninguém conseguirá fazê-lo “sozinho”. “Meu sonho no momento é entregar a quem me suceder um Brasil melhor do que recebi”, afirmou.

Após o pronunciamento, o presidente foi aplaudido de forma mais contida do que aquela vista na última oportunidade, em agosto, na mesma Aman.

