“Não é a favor de Glenn, mas da liberdade de expressão”, diz Rodrigo Maia em vídeo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) gravou um vídeo a favor da liberdade de imprensa e do direito ao sigilo de fonte, devido as últimas declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro. O material foi preparado para ser divulgado em evento em apoio ao jornalista do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, e ao presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz.

No vídeo, Maia faz questão de ressaltar que o sigilo da fonte é uma conquista do Estado democrático de direito, e, por isso, o profissional de imprensa tem o direito de não divulgar a origem das informações que publica. Ao mesmo tempo, Maia fez questão de ressaltar que é crime a prática do hacker, de violar mensagens pessoais, assim como também é considerado um ato ilícito um agente público divulgar informações sigilosas.

Veja:

É importante perceber que o @RodrigoMaia não apenas defendeu nossa liberdade de imprensa contra Bolsonaro e Moro, mas também implicou fortemente que Moro e Deltan cometeram crimes por vazamentos ilegais. pic.twitter.com/EVONGsdGwg — Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 31, 2019

Sou a favor da liberdade de imprensa em qualquer circunstância e defendo o sigilo da fonte. Isso está assegurado na nossa Constituição. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) July 31, 2019

