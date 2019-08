“Não é desarmando o povo que você vai evitar isso aí”, afirma Bolsonaro sobre os ataques nos EUA

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, neste domingo (4), que desarmar a população não evita ataques a tiros como os dois ocorridos neste final de semana nos Estados Unidos. As declarações foram dadas enquanto o presidente deixava o Palácio do Alvorada em direção a um culto da igreja evangélica Fonte da Vida.

Na tarde de sábado (3), um atirador deixou 20 mortos em El Paso, no Texas, e foi preso pela polícia. Já na madrugada deste domingo (4), em um segundo ataque, o criminoso, morto pela polícia, assassinou 9 pessoas na cidade de Dayton, Ohio. Com estes, já são três ataques em uma semana no país.

Questionado sobre os massacres, Bolsonaro disse lamentar os episódios e negou que o desarmamento evite os atentados.

“Lamento, já aconteceu no Brasil também. Lamento. Agora, não é desarmando o povo que você vai evitar isso aí. O Brasil é, no papel, extremamente desarmado e já aconteceu coisa semelhante aqui no Brasil”, afirmou o presidente.

O presidente tenta alterar as regras sobre o direito ao porte — transportar a arma consigo, fora de casa ou do local de trabalho — e sobre munições no país. Em junho, Bolsonaro decidiu revogar os decretos que flexibilizaram as normas, uma de suas principais promessas de campanha, após uma derrota no Congresso.

O presidente norte-americano, Donald Trump, lamentou as mortes e elogiou a atuação da polícia nos dois casos. “Deus abençoe o povo de El Paso, Texas. Deus abençoe o povo de Dayton, Ohio”, escreveu em sua rede social.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019

As motivações dos dois atiradores ainda são investigadas. No primeiro, em El Paso, o assassino é um homem de 21 anos e teria postado um manifesto racista horas antes do ataque. Já sobre o segundo caso, não há detalhes sobre o atirador, que teria agido sozinho.

Deixe seu comentário: