4 de dezembro de 2019

Gravidez de Marina Ruy Barbosa com o marido, Xande Negrão, foi um dos temas abordados pela atriz em um evento que a premiou como um dos destaques de 2019 na categoria Atriz. Acompanhada pelo piloto, com quem é casada há cerca de 2 anos, a artista exaltou a personalidade do parceiro.

“Um dos motivos para eu admirar tanto ele e ter casado com ele é que o Xande não é machista. Ele super me escuta, ele presta atenção quando eu falo ‘isso é machista, essa atitude é preconceituosa’. Enfim, acho que a gente aprende junto. E é uma questão que ele também admira, o fato de eu correr atrás dos meus sonhos e ter a minha carreira”, destacou.

Prestes a ser vista na novela “Bom Sucesso” repetindo o papel de Elisa de “Totalmente Demais” (2015/2016), Marina reforçou que a maternidade, por ora, não faz parte dos planos do casal.

“Tomo todos os cuidados necessários, então, não vai ter um bebezinho de repente”, explicou. “Com certeza, [o bebê] vai ser planejado por nós dois. Ele trabalha demais, eu também sou muito independente, tenho a minha vida, a minha carreira”, enumerou a madrinha de Eduardo, de 10 meses, filho caçula de Luma Costa.

A ruiva ponderou que a maternidade está, sim, nos planos do casal e rejeitou uma cobrança que sente. “Óbvio que existe um desejo de ser mãe, mas acho engraçado porque como eu casei as pessoas já fazem uma linha cronológica. Namora, casa e aí tem que ser mãe. ‘Mas porque ainda não foi mãe? Gente, ainda não fui mãe porque não senti ainda que era a hora”, disse.

Ainda para a atração, a ruiva, que se relaciona desde 2016 com Xande, contou que sua decisão nada tem a ver com idade. “Ah, não é porque é muito nova, acho que não existe isso de idade para nada. Não é por nenhum motivo específico. Simplesmente, porque ainda não senti que é minha hora, o meu momento, o nosso momento de casal de ter filhos”, destacou Marina.

