Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Lívia Andrade é Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti. Foto: Reprodução/Instagram Lívia Andrade é Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti, Lívia Andrade mostrou que está prontíssima para o Carnaval 2020. Ao TV Fama, a apresentadora afirmou que a fantasia para o desfile “não será tão comportada” e que seguirá uma linha mais “tradicional” para a folia.

“Hoje o ensaio foi pra lá de especial, São Cristóvão está em festa, todo mundo na rua! Dia 20 de janeiro, dia do padroeiro do Rj e do Paraíso do Tuiuti ‘Um Sebastião não Falha'”, escreveu no Instagram.

