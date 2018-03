“Não existe ninguém melhor que eu”, disse o jogador Cristiano Ronaldo

“Eu sempre penso que não existe ninguém melhor que eu, pelo menos dentro de campo”, afirmou na noite de segundo-feira o astro do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, durante a cerimônia da Federação Portuguesa de Futebol que o premiou como melhor jogador luso de 2017.

“Devemos continuar pensando que somos os melhores. Eu sempre penso que não existe ninguém melhor que eu, pelo menos dentro de campo. Como se costuma dizer, sempre é preciso pensar grande”, falou como combustível para animar os jogadores portugueses.

“Tanto no nível pessoal como coletivo, vivi um ano de sonho”, continuou o craque, segundo declarações recolhidas pela imprensa portuguesa.

O ano passado “foi histórico para o Real Madrid, ganhei cinco títulos. Também a Bola de Ouro, o prêmio The Best da Fifa”.

Mas no ano passado o nome de CR7 apareceu fora das seções de esporte, por conta de investigação de suposta fraude fiscal de 14,7 milhões de euros em direitos de imagem, que teriam sido escondidos em paraísos fiscais.

“Também fora dos campos estou me acostumando com recordes”, brincou Ronaldo sobre o nascimento de três filhos em 2017.

Em novembro, o atacante português se tornou pai pela quarta vez, depois do nascimento de Alana Martina, a primeira filha com a companheira Georgina Rodríguez. O jogador de 33 anos também é pai dos gêmeos Eva e Mateo, nascidos em junho, e do pequeno Cristiano Ronaldo Jr, de 7 anos.

“Bom momento”

Cristiano Ronaldo pediu à imprensa para não tentar “apagar o momento bonito” que atravessa com “notícias falsas”, num dia em que foram publicadas notícias sobre o alegado litígio com o fisco espanhol.

“Não tentem apagar o momento bonito que estou vivendo com notícias falsas”, escreveu no Instagram, no mesmo dia em que o jornal El Mundo noticiou que o português teria oferecido um cheque em branco à Agência Tributária espanhola para que abandonasse a via penal.

Segundo o diário espanhol, que cita fontes próximas do processo, as conversas entre as duas partes durariam várias semanas e pretendiam terminar com a regularização voluntária do diferendo em tribunal, no qual Ronaldo é acusado de fraude fiscal no valor de 14,7 milhões de euros relativos a ganhos com direitos de imagem no período compreendido entre 2011 e 2014.

Mais tarde, a agência Europa Press, citando fontes próximas da investigação, noticiou a recusa do fisco em deixar cair a via penal, sendo que as mesmas fontes rejeitam ainda a notícia de que o número 7 teria oferecido um cheque em branco à Agência Tributária.

A Europa Press explica ainda que teve lugar uma reunião com a equipe negocial do português, que ofereceu uma verba de cerca de cinco milhões de euros para regularizar o processo, que foi rejeitada, com o fisco pretendendo seguir os trâmites penais previstos.

No domingo, Cristiano Ronaldo apontou quatro gol e registou uma assistência para gol na vitória por 6-3 frente ao Girona, na Liga espanhola, e chegou aos 22 tentos no campeonato, colocando-se a três do melhor marcador, o argentino Lionel Messi (FC Barcelona).

O capitão da seleção portuguesa está ainda convocado para os particulares com Egito e Holanda, de preparação para o Mundial 2018, com os trabalhos da formação das ‘quinas’ a arrancarem na terça-feira, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O “duelo” com o Egito está agendado para 23 de março, às 19:45, em Zurique, na Suíça, e o embate com a Holanda será três dias depois, às 19:30, em Genebra.

Modelo

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, na segunda-feira, o uniforme que a seleção de Portugal usará na Copa do Mundo. A camisa titular é toda em vermelho, lisa, com a gola verde e detalhes em dourado – o número e a marca da fabricante. A camisa reserva é toda branca, com detalhes em vermelho e alguns pontos em verde.

Cristiano Ronaldo foi o principal modelo para a divulgação. André Gomes, João Mário, Quaresma e Gonçalo Guedes também aparecem com o novo uniforme. As novas camisas serão utilizadas pela seleção portuguesa nos amistosos contra o Egito, em Zurique, nesta sexta-feira, diante da Holanda, em Genebra, na próxima segunda.

Portugal está no Grupo B da Copa do Mundo, com Espanha, Irã e Marrocos. A estreia será no dia 15 de junho, no clássico ibérico com os espanhóis, no estádio Olímpico de Sochi.

