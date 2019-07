“Não gastei nada além do que já ia gastar”, diz Bolsonaro sobre o uso de helicóptero da FAB por seus familiares

Após criticar uma pergunta sobre o assunto na sexta-feira (26), o presidente Jair Bolsonaro comentou o uso de um helicóptero oficial da FAB (Força Aérea Brasileira) por parentes dele. As informações são dos jornais O Globo e Folha de S.Paulo.

Bolsonaro participou no sábado (27) da formatura anual da turma de novos paraquedistas das Forças Armadas no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 638 formandos. Ao final, o presidente comentou o uso de helicópteros da FAB por seus parentes para ir ao casamento de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

“Fui no casamento do meu filho. Minha família da região do Vale do Ribeira estava comigo. Eu vou negar o helicóptero e mandar de carro? Não gastei nada além do que já ia gastar”, afirmou Bolsonaro.

Questionado se não via incompatibilidade na atitude, disse que sempre viaja com dois helicópteros e não ia responder.

“Se eu errar, assumo e arco com as consequências. Até o momento, pelo que vejo, nada de errado aconteceu em meu governo.”

O presidente estava acompanhado do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do governador Wilson Witzel.

Irritação

Na sexta-feira (26), demonstrando irritação, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) encerrou uma entrevista depois de chamar de “idiota” uma pergunta feita pela Folha de S.Paulo sobre o uso de um helicóptero da FAB por seus familiares.

“Com licença, estou numa solenidade militar, tem familiares meus aqui, eu prefiro vê-los do que responder uma pergunta idiota para você. Tá respondido? Próxima pergunta”, disse, interrompendo a pergunta antes mesmo de sua conclusão. “Eu vou falar de Brasil e de Goiás. Eu já sei a sua pergunta”, disse.

Bolsonaro também não quis responder a outro repórter sobre os motivos pelos quais decidiu não comentar o caso. Ele então deu as costas e encerrou a entrevista em menos de um minuto.

Um helicóptero da Presidência da República foi usado em maio para transportar convidados para o casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, no Rio de Janeiro. O governo alegou “razões de segurança” para autorizar o voo.

Vídeos da ocasião foram divulgados em redes sociais por um sobrinho do presidente, Osvaldo Campos Bolsonaro. A informação foi revelada pelo site G1.

De carro, o trajeto tem cerca de 35 km e levaria 35 minutos. Segundo o site, foram 14 minutos de voo na aeronave da FAB.

Nas imagens que foram publicadas, é possível ver que o grupo de aproximadamente dez pessoas chegou de van à pista de embarque. No veículo estavam irmãs de Bolsonaro e o deputado federal Helio Lopes (PSL-RJ), o Helio Negão, amigo do presidente.

Em nota, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) informou que, pela lei, é “responsável por zelar pela segurança do presidente e vice-presidente da República, bem como de seus familiares”.

“Por razões de segurança, o coordenador de segurança de área neste evento, exercendo competências contidas no decreto nº 4.332, de 12 de agosto de 2002, decidiu que o presidente da República e familiares fossem transportados em helicópteros da Força Aérea Brasileira”, afirmou a pasta.

Segundo o GSI, o procedimento adotado foi justificável e seguiu, “na íntegra, a legislação vigente”.

