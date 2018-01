Não há certeza

Deputados governistas temem que não sejam votados os projetos no período de três dias da convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, a se iniciar hoje. Além de manobras regimentais do PT, do PCdoB e do Psol, dependerão dos sete votos do PDT. O presidente do diretório nacional, Carlos Lupi, após a condenação de Lula no Tribunal Regional Federal, passou a orientar no sentido de uma posição mais radical dos trabalhistas para capitalizar apoio de setores da esquerda. Ficar a favor de Sartori deixou de ser uma opção.

Questão de dias

Se não for durante a convocação extraordinária, a votação do Regime de Recuperação Fiscal ocorrerá até 6 de fevereiro, porque o projeto tramita em regime de urgência. O Executivo corre contra o tempo em função da liminar que suspendeu o pagamento de prestações da dívida do Estado com a União, mas poderá cair a qualquer momento por decisão do Supremo Tribunal Federal.

Fumaça injustificável

Deputados da base aliada não sabiam, ontem à tarde, qual a ordem de votação dos projetos durante a convocação extraordinária. Além da Recuperação Fiscal, está na pauta a retirada da exigência de plebiscito para federalizar ou privatizar a CEEE, Sulgás e CRM.

Labirinto

Querendo sair do abismo financeiro, a aprovação do Regime de Recuperação Fiscal é a única alternativa no momento para sobrar dinheiro, garantindo repasses a hospitais, escolas e rodovias. Ficará difícil para os deputados estaduais fazerem campanha no Interior do Estado, dizendo simplesmente que votaram contra. A declaração precisará estar acompanhada de justificativa difícil de ser sustentada.

Elogiado

O governador José Ivo Sartori convidou jornalistas para encontro, ontem à noite, no Palácio Piratini. Queria expor e defender os projetos que estão na Assembleia. A maioria dos participantes cumprimentou o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, pela coordenação do sistema antiviolência no dia do julgamento no Tribunal Regional Federal.

Sem efeito

Ao renegociar a dívida com vários Estados, há 20 anos, o presidente Fernando Henrique pediu aos governadores que fossem tomadas medidas para restringir comportamentos abusivos na área de despesas. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tanto que buscam o mesmo socorro que pediram e obtiveram em Brasília no ano 1998.

Nas nuvens

O governo federal fala muito em controle de despesas, mas a única certeza é de que a dívida pública chegará em dezembro deste ano batendo em 4 trilhões de reais. O déficit da Previdência tem parte nisso.

É urgente

Os cinco anos da tragédia da boate Kiss, sem o julgamento dos acusados, comprovam que o Código de Processo Penal precisa ser revisado com urgência. A maquiagem feita em 2011 serviu para muito pouco.

Para identificar

A União Nacional dos Legisladores deveria criar um troféu para premiar os governadores de estados que cumprem as promessas de austeridade feitas no começo de cada ano. Será necessária lente de aumento para localizá-los.

Tempo da espiral

Difícil imaginar nos dias de hoje: a inflação de janeiro de 1988 chegou a 16,5 por cento e a caderneta de poupança pagou 17 por cento.

Saltam fora

O que não falta no período pré-eleitoral é político que se assemelha a jogador de futebol: não bota o pé em bola dividida. É o chamado pipoqueiro.

