“Não há o que coloque mais medo no Congresso do que a pressão popular”, afirma sociólogo Thiago de Aragão

As perspectivas para o cenário político brasileiro pautaram o seminário Business Affairs – Encontros de Presidentes, promovido pela Amcham Porto Alegre na noite desta ça-feira (22), na sede da Amcham (R. Pedro II, 861). Thiago de Aragão, Diretor de Estratégia da Arko Advice, principal empresa brasileira de análise política, liderou o evento que reuniu diretores e presidentes de importantes empresas regionais e nacionais.

Sociólogo (PUC-RS) e especialista em análise de risco político, Thiago de Aragão, avaliou o cenário nacional como “complexo”. O pesquisador foi pessimista ao comentar as previsões para 2017, tanto no âmbito político, como no econômico, mas ressaltou a importância dos movimentos populares. “Não tem nada que coloque mais medo no Congresso do que a pressão popular. Conquistas como a Lei da Ficha Limpa são resultado da indignação do povo”, garantiu.

Thiago Aragão afirma que a crise do país deve se manter pelos próximos dois anos. O sociólogo destaca que o Presidente Michel Temer “não é global” e que não representa um líder com grandes parcerias internacionais. Sobre o cenário no sul do país, foi assertivo: “Os estados sempre estiveram quebrados. A diferença é que antes o país sempre esteve rico. Agora, o Rio Grande do Sul está colhendo o que plantou há muito tempo”, analisou.

Sobre a onda de conservadorismo que vem tomando o Brasil e que há pouco foi admitida nos Estados Unidos com a eleição do republicano Donald Trump, Aragão diz não estar surpreso. “Quando temos um excesso de abertura, o mundo tende a buscar o oposto. Quanto mais liberdade, mais o mundo busca conservadorismo”, explicou.

