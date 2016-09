Não há privilegiados

As reincidências do ex-ministro Antonio Palocci em casos de corrupção aceleraram o pedido de prisão. Os procuradores reagiram ao ver que os envolvimentos anteriores não serviram para freá-lo.

O episódio de ontem é mais uma mensagem aos descrentes, que insistem em achar que o País não tem jeito e está condenado a caminhar em meio à lama.

A leitura do noticiário comprova que a Polícia Federal realiza, no momento, uma das mais abrangentes operações de combate a desvios em todo o mundo.

DINHEIRO CURTO

O limite de gastos de cada candidato à Prefeitura de Rio Grande é de 663 mil reais. Estão longe. A situação ontem era esta: Alexandre Lindenmeyer (PT): 144 mil reais; Álvaro Ávila (PSB): 13 mil; Claudio Diaz (PP): 90 mil; Marcelo Santos (PSDC): 634 reais; Thiaguinho (PMDB): 128 mil; Helder Salvá (PTB) e Professor Enilson (PSol): nenhum valor arrecadado.

O QUE FAZER

Chacrinha dizia: “Quem não se comunica se trumbica”. O ministro da Justiça, Alexandre Morais, vai adiante para demonstrar: quem se comunica mal se trumbica mais ainda.

ERA DO APERTO

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decide hoje sobre atrasos salariais, mudança no calendário de pagamento e arrestos nas contas do governo. Desde o início deste ano, o funcionalismo estadual vive o drama da incerteza, que levou a uma enxurrada de ações. O colegiado julgará um dos casos que servirá como jurisprudência para todos os outros.

FRENÉTICO TROCA-TROCA

A 27 de setembro de 2006, os jornais noticiaram: “Deputados federais trocaram de partido nos últimos anos em uma velocidade média de uma migração a cada cinco dias. Desde 1995, há na Câmara dos Deputados o registro de 754 movimentações de parlamentares de um partido para outro.”

Com a mudança da legislação, desse mal, em grande parte, estamos livres.

RÁPIDAS

* A Justiça Eleitoral investiga o crime de publicação de pesquisas eleitorais falsas em redes sociais.

* O combate da Secretaria da Segurança Pública à violência ganha destaque especial no site do Governo do Estado.

* Numa época em que os jogos estão em alta, o governo sepultou a Loteria do Estado, criada em 1835 para custear a Revolução Farroupilha.

* Os diferentes regimes de aposentadoria no País são um fator de injustiça e desigualdade social. Uns têm todos os direitos; outros, quase nada.

* Proposta na Câmara dos Deputados regulamenta o comércio de cosméticos orgânicos. Sobre a reforma tributária, nada.

* A segurança será reforçada no plenário da Câmara Municipal, quinta-feira, quando o projeto de regulamentação do Uber entrará em votação.

* Marcos Lula, filho do ex-presidente da República, busca a reeleição como vereador de São Bernardo do Campo. Em 2012, foi o 15º colocado com 3.882 votos.

* É longa, infame e tenebrosa a lista de crimes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo. Ontem, o governo passou uma borracha em tudo.

* Dos etecéteras e reticências, as campanhas eleitorais vão se aproximando dos pontos finais e exclamações.

