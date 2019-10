Não haverá atendimento no INSS nesta segunda-feira

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não abrem nesta segunda-feira (28) devido ao Dia do Servidor Público. A data foi definida como ponto facultativo pela Portaria n° 442/2018, do Ministério do Planejamento.

Vale destacar que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.

Rio Grande do Sul

Órgãos e unidades do governo do Estado do Rio Grande do Sul estarão fechados, mas empresas do Estado terão funcionamento normal. O Tudo Fácil estará fechado mas o Banrisul abre normalmente, por exemplo. Abaixo, confira horários referentes a atendimentos e serviços do Executivo estadual para esta segunda-feira.

Segurança (Telefones de emergência)

– Disque-denúncia da Polícia Civil: 181

– Brigada Militar: 190

– Corpo de Bombeiros: 193

– Polícia Civil: 197

– Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

– Defesa Civil: 199

– Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 518-518

Polícia Civil

No dia 28 de outubro, o atendimento será como em fins de semana, somente por meio dos serviços de plantão.

Brigada Militar

O policiamento não sofrerá qualquer alteração, mantendo-se 24 horas por dia.

Sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP)

Não haverá expediente na sede administrativa da SSP.

Instituto-Geral de Perícias (IGP)

Não haverá atendimento ao público, mas seguirão funcionando em regime de plantão as perícias, o Departamento Médico Legal e o serviço de identificação.

Saúde

– A Farmácia de Medicamentos Especiais não abre na segunda-feira. O retorno das atividades é na terça (29/10), a partir das 7h. Telefone: (51) 3901-1000.

– O Hemocentro não abre na segunda-feira (28/10). O retorno é na terça (29/10), a partir das 8h. Telefone: (51) 3901-1004.

– Samu: telefone 192 (plantão 24 horas).

– Centro de Informações Toxicológicas (CIT): 0800 721-3000 (plantão 24 horas).

– Disque Vigilância: 150 (plantão 24 horas).

CEEE

Expediente normal na sede administrativa e os serviços funcionarão normalmente. Seguirá disponível o atendimento pelo telefone 0800 721-2333, com plantão 24 horas. Em caso de falta de energia, pode ser enviado torpedo para o número 27307 com a palavra LUZ e mais o número da instalação (que consta em destaque da fatura).

Corsan

Expediente normal na sede da Corsan, na capital, e nas unidades no interior.

Agências FGTAS/Sine

Estarão fechadas na segunda-feira (28/10). O atendimento ao público será retomado na terça (29/10). Em Porto Alegre, o mesmo vale para a sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).