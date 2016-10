“Não me preocupo com popularidade”, diz presidente Temer a jornais argentinos

Prestes a enviar ao Congresso o projeto de lei para mudar o sistema previdenciário, o presidente Michel Temer afirmou que o governo de Dilma Rousseff não impulsionou a reforma por covardia e que não se preocupa com a possibilidade de sua popularidade cair ainda mais com a medida.

O texto deverá ser encaminhado aos parlamentares após a eleição neste domingo (02). O presidente mudou o horário em que havia programado votar em São Paulo para escapar de protestos de estudantes. “Se chegar ao final do governo com 5% ou 2% de popularidade, mas conseguir colocar o país no eixo, estarei satisfeito. Não me preocupo com a popularidade”, disse Temer aos jornais argentinos “Clarín” e “La Nación” em entrevista concedida em Brasília e publicada neste domingo.

Temer chegará à Argentina na manhã de segunda-feira (03) para sua primeira visita bilateral. Deverá ficar cerca de cinco horas no país e seguir para o Paraguai. Aos jornais, frisou que a situação brasileira decorre da covardia de se tomar decisões difíceis e impopulares. “Eu não tenho essa covardia. Tenho coragem para adotar as medidas.”

Sobre a necessidade de ter o apoio da população para enfrentar desafios como o reajuste fiscal e as reformas trabalhista e previdenciária, acrescentou que precisa é do suporte dos parlamentares. “Tendo o apoio do Congresso, vou ter naturalmente o apoio popular. Conforme essas medidas comecem a ser aprovadas no Congresso, vou popularizando minha imagem.”

O presidente afirmou ter se reunido com cerca de 1.000 empresários em São Paulo quando ainda era interino, além de ter tido encontros em Brasília com vários representantes de setores econômicos, para ter respaldo ao programa de reformas.

Os correspondentes dos jornais argentinos, porém, destacaram que essas audiências não eram com o povo, ao que Temer respondeu não ser positivo “dividir o Brasil entre nós [o empresariado] e eles [os trabalhadores]”. “Estou tratando de pacificar o país. Não podemos fazer essa divisão entre brasileiros.” (Folhapress)

Comentários