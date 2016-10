“Não me vejo como representante da beleza negra”, diz Miss Brasil

Raissa Santana entrou para a história no último sábado, 1, como a segunda mulher negra a vencer o Miss Brasil – Deise Nunes foi a primeira a receber o título 30 anos atrás. A jovem, natural da cidade de Umuarama, no Paraná, desbancou candidatas de outros 26 estados. Em entrevista, Raíssa falou das expectativas com o novo posto e de polêmicas geralmente relacionadas a concursos de beleza (machismo, racismo e exclusão entre elas). Ela dividiu ainda sua rotina de exercícios físicos e contou mais sobre as aulas de oratória e passarela que precisou fazer.

“Eu não me vejo como representante da beleza negra, me vejo como representante da beleza da mulher. Por ter um jejum de 30 anos sem uma miss negra no Brasil, isso acabou ganhando um destaque, mas eu não me vejo como uma representante só da beleza negra, mas sim de todas as mulheres independentemente de cor e raça”, afirmou.

