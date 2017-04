‘NÃ£o metam o nariz na Venezuela’, afirma chanceler

A ministra venezuelana das Relações Exteriores, Delcy Rodríguez, rejeitou neste domingo (9) as críticas feitas por Brasil, Argentina, Colômbia e México ao governo Nicolás Maduro, em meio a violentas jornadas de manifestações da oposição.

A pressão internacional sobre a Venezuela cresceu nos últimos dias em espaços como a OEA (Organização dos Estados Americanos), a qual se pronunciou sobre a ocorrência de uma “grave alteração” da Constituição, depois que a mais alta instância judiciária do país revogou, temporariamente, as funções do Parlamento.